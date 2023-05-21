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Александр Кокорин: еврокубки? Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса»

Александр Кокорин: еврокубки? Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса»
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Российский форвард Александр Кокорин считает, что «Арис» заслуживает выступать в Лиге чемпионов. Нападающий выступает за кипрский клуб на правах аренды в нынешнем сезоне.

«Что касается последнего матча с АПОЭЛом, надо красиво завершить сезон. Но решать будет тренер. Если он скажет, что можете отдыхать — это его решение. Что для меня еврокубки? Смотря какие это еврокубки. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В этом сезоне Александр Кокорин забил 13 голов в 28 матчах чемпионата Кипра. «Арис» досрочно стал чемпионом страны благодаря поражению АПОЭЛа от «Аполлона» (2:3). Для клуба из Лимасола этот титул стал первым в истории.

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