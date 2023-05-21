Пауло Дибала отреагировал на победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме
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Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Дибала оставил несколько эмодзи «аплодисменты» в комментариях под постом Медведева о победе.
Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.
Благодаря титулу в Риме, Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира, сместив на третью позицию 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
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