Пауло Дибала отреагировал на победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Дибала оставил несколько эмодзи «аплодисменты» в комментариях под постом Медведева о победе.

Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.

Благодаря титулу в Риме, Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира, сместив на третью позицию 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.