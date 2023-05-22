Абаскаль — второй тренер «Спартака», который обыграл Федотова

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» дома одолел ЦСКА со счётом 2:1. Таким образом, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль – второй тренер красно-белых, кому удалось обыграть рулевого ЦСКА Владимира Федотова.

Первым, кому удавалось обыграть команду Федотова за «Спартак», был итальянский специалист Массимо Каррера. Это произошло в 2018 году. Тогда красно-белые победили «Оренбург» в матче 1-го тура со счётом 1:0 благодаря голу Самуэля Жиго на четвёртой минуте.

С сезона-2018/2019 по нынешнюю кампанию Владимир Федотов провёл десять игр со «Спартаком» во главе разных команд и не проигрывал московскому клубу. Поражение от красно-белых в столичном дерби в это воскресенье стало для него первым за последние пять лет.

Ранее Федотов объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче 28-го тура со «Спартаком».