«Я больше не хочу играть». Столкнувшись с расизмом, Винисиус угрожал уйти с поля

Матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» на выезде уступил «Валенсии» (0:1) приобрёл скандальный оттенок, из-за того, что нападающий «сливочных» Винисуис подвергся расистским оскорблениям. Об этом сообщает Marca.
«Я больше не хочу играть», — заявлял игрок на 70-й минуте, сигнализируя об оскорблениях расистского содержания со стороны болельщиков «Местальи». Винисиус сообщил об этом арбитру Рикардо Де Бургосу и делегату матча, после чего по громкоговорителю призвали фанатов прекратить расистские оскорбления. По последним рекомендациям ФИФА в таких ситуациях судья мог остановить или даже прервать матч в случае повторения инцидентов.
Игра продолжилась и вскоре Винисиус, указав конкретного болельщика, попросил повторить призыв через систему громкой связи стадиона. Третье предупреждение означало бы приостановку матча. Сообщается, что в этот момент сам арбитр встречи успокоил бразильца, попросив не беспокоиться.
Если бы игра была прервана, «Валенсия» получила техническое поражение. Матч завершился потасовкой игроков, в результате которой Винисиус получил красную карточку.
- 21 мая 2023
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