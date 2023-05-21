«ПСЖ» переиграл «Осер», сделав уверенный шаг к титулу

Завершился матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» на своём поле принимал «Пари Сен-Жермен». Игра проходила в Осере на стадионе «Аббе-Дешам» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Две минуты, с шестой по восьмую, хватило форварду парижан Килиану Мбаппе, чтобы оформить дубль. Ассистировали французу Фабиан Руис и Лионель Месси. На 51-й минуте хозяева отквитали один гол, отличился Лассин Синайоко. На большее сил у бургундцев не хватило.

«ПСЖ», набрав 84 очка в 36 матчах, сохранил отрыв от «Ланса» в шесть очков на вершине турнирной таблицы Лиги 1. При ощутимом перевесе в разнице мячей команда Кристофа Галтье практически гарантировала себе чемпионский титул. «Осер» (34), занимая 16-е место, всего на одно очко опережает зону вылета. Напомним, в этом сезоне элитный дивизион Франции покинут четыре худшие команды.