«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом». Команда не станет чемпионом после этого тура

Завершился матч 33-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались «Спортинг» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встреча завершилась боевой ничьей (2:2).
«Спортинг» оформил для себя комфортное преимущество ещё до перерыва: сперва на 39-й минуте отличился форвард команды Тринкан, а уже спустя пять минут вторым мячом отметился защитник Усман Дьоманде.
Во второй половине встречи «орлы» усилиями Фредрика Эурснеса и Жоау Невеша смогли отквитать два мяча. Матч так и завершился – 2:2.
«Бенфика» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2022/2023. Однако команда не станет чемпионом страны уже после игры со «Спортингом», так как за тур до конца первенства в активе команды 84 очка. А у ближайшего преследователя, «Порту», на два очка меньше (82). Таким образом, «драконы» сохраняют шансы на чемпионский титул.
В последнем туре лиссабонцы дома примут «Санта-Клару». «Порту», в свою очередь, сыграет на «Драгау» с «Виторией» Гимарайнш.
«Спортинг» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 71 очко. Ранее сообщалось о проведении обысков на стадионах португальских топ-клубов.
- 22 мая 2023
-
01:05
-
00:48
-
00:48
-
00:48
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 21 мая 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:08
-
22:07