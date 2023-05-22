«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом». Команда не станет чемпионом после этого тура

Завершился матч 33-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались «Спортинг» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встреча завершилась боевой ничьей (2:2).

«Спортинг» оформил для себя комфортное преимущество ещё до перерыва: сперва на 39-й минуте отличился форвард команды Тринкан, а уже спустя пять минут вторым мячом отметился защитник Усман Дьоманде.

Во второй половине встречи «орлы» усилиями Фредрика Эурснеса и Жоау Невеша смогли отквитать два мяча. Матч так и завершился – 2:2.

«Бенфика» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2022/2023. Однако команда не станет чемпионом страны уже после игры со «Спортингом», так как за тур до конца первенства в активе команды 84 очка. А у ближайшего преследователя, «Порту», на два очка меньше (82). Таким образом, «драконы» сохраняют шансы на чемпионский титул.

В последнем туре лиссабонцы дома примут «Санта-Клару». «Порту», в свою очередь, сыграет на «Драгау» с «Виторией» Гимарайнш.

«Спортинг» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 71 очко. Ранее сообщалось о проведении обысков на стадионах португальских топ-клубов.