Гарри Кейн: в «Тоттенхэме» нужно многое изменить, чтобы снова начать добиваться успеха

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высказался о необходимости изменений в команде после поражения в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:3).

«Я всё время говорил, что сосредоточен на этом сезоне и стараюсь максимально помочь команде. Это всё, что я могу сделать.

Впереди большое лето, и многое здесь нужно изменить, чтобы снова начать добиваться успеха. В конечном счёте, сейчас я сосредоточен на том, чтобы как можно больше насладиться последней неделей и попытаться завершить её победой», — приводит слова Кейна Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн принял участие 37 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и 3 результативные передачи.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023