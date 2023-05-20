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«Тоттенхэм» проиграл «Брентфорду» в матче 37-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Брентфорду» в матче 37-го тура АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Брентфорд» одержал победу со счётом 3:1.

На восьмой минуте отличился нападающий хозяев Гарри Кейн. Его ассистентом выступил Деян Кулушевски. На 50-й минуте счёт сравнял полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо. Через 12 минут Мбемо оформил дубль. Окончательный счёт на 88-й минуте установил полузащитник гостей Йоан Висса — 3:1.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 57 очков после 37 матчей. «Брентфорд» находится на девятой строчке, заработав 56 очков. Лидирует «Манчестер Сити» (85).

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Кейн – 8'   1:1 Мбемо – 50'   1:2 Мбемо – 62'   1:3 Висса – 88'
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