Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии»

Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии»
Комментарии

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог сдержать слёз после того, как болельщики «Валенсии» оскорбляли его во время матча 35-го тура чемпионата Испании, сообщается в «твиттере» Madrid Xtra.

По данным источника, болельщики «Валенсии» кричали форварду «Винисиус, умри». После этого бразилец заплакал.

Напомним, ранее по ходу матча Винисиус столкнулся с расизмом.

Также по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года.

Материалы по теме
«Валенсия» выступила с заявлением по поводу расистского скандала вокруг Винисиуса

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023