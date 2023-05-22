Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог сдержать слёз после того, как болельщики «Валенсии» оскорбляли его во время матча 35-го тура чемпионата Испании, сообщается в «твиттере» Madrid Xtra.

По данным источника, болельщики «Валенсии» кричали форварду «Винисиус, умри». После этого бразилец заплакал.

Напомним, ранее по ходу матча Винисиус столкнулся с расизмом.

Также по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года.

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