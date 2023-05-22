Месси — первый игрок в топ-5 лигах Европы сезона, забивший 20 голов и отдавший 20 голевых

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал единственным игроком текущего сезона с 20 годами и тем же количеством результативных пасов.

Вчера, 21 мая, завершился матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» на своём поле принимал «Пари Сен-Жермен». Игра проходила в Осере на стадионе «Аббе-Дешам» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Две минуты, с шестой по восьмую, хватило форварду парижан Килиану Мбаппе, чтобы оформить дубль. Ассистировали французу Фабиан Руис и Лионель Месси. На 51-й минуте хозяева отквитали один гол, отличился Лассин Синайоко. На большее сил у бургундцев не хватило.

Таким образом, у Месси в текущем сезоне 39 сыгранных матчей, 20 голов и столько же результативных передач.