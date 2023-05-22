Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров

Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, об этом решении будет объявлено в ближайшее время. Возможность приостанавливать контракты с российскими клубами будет продлена как минимум до конца июня 2024 года. При этом на футболистов, которые подписали свои соглашения начиная с лета 2022 года, данное решение распространяться не будет.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистами приостанавливать контракты с российскими клубами после начала СВО на Украине. Команды РПЛ покинул ряд легионеров. «Ростов» в нынешнем сезоне играет без иностранных футболистов в составе.

Материалы по теме
7 избранных матчей понедельника: битва за выживание в РПЛ и последняя надежда «Лестера»
7 избранных матчей понедельника: битва за выживание в РПЛ и последняя надежда «Лестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023