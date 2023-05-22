Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров
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Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, об этом решении будет объявлено в ближайшее время. Возможность приостанавливать контракты с российскими клубами будет продлена как минимум до конца июня 2024 года. При этом на футболистов, которые подписали свои соглашения начиная с лета 2022 года, данное решение распространяться не будет.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистами приостанавливать контракты с российскими клубами после начала СВО на Украине. Команды РПЛ покинул ряд легионеров. «Ростов» в нынешнем сезоне играет без иностранных футболистов в составе.
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