Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, об этом решении будет объявлено в ближайшее время. Возможность приостанавливать контракты с российскими клубами будет продлена как минимум до конца июня 2024 года. При этом на футболистов, которые подписали свои соглашения начиная с лета 2022 года, данное решение распространяться не будет.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистами приостанавливать контракты с российскими клубами после начала СВО на Украине. Команды РПЛ покинул ряд легионеров. «Ростов» в нынешнем сезоне играет без иностранных футболистов в составе.