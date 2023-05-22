Кордоба из «Краснодара» заявил, что в РПЛ нет защитников, против которых сложно играть

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что в Российской Премьер-Лиге нет защитников, против которых ему было бы сложно играть. По словам колумбийского форварда, он полностью уверен в своих показателях. Также Кордоба заявил, что сам является для себя футбольным ориентиром.

«Многие защитники РПЛ называли меня самым неудобным форвардом? Да, ха-ха! Я слишком неудобен для них. Очень хорошо, что они так думают.

Против кого из защитников в РПЛ сложно играть? Нет таких. Мне нравятся все защитники в РПЛ, потому что каждый матч для меня складывается хорошо.

Кто для меня ориентир в РПЛ? Ориентир — это я! Ведь я полностью уверен в своих показателях. Работаю на все сто и буду продолжать в том же духе», — приводит слова Джона Кордобы Sport24.