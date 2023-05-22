Дьяков: судью на VAR в дерби «Спартак» — ЦСКА надо пожизненно дисквалифицировать

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков высказался о работе судьи на VAR в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, заявив о необходимости дисквалифицировать его пожизненно.
«Судья, который сидел на VAR, — это нонсенс. Он вызывает Карасёва смотреть эпизод, когда Дивеев наступил на Зобнина. Куда должен был девать ногу защитник? Он выбивает мяч, и ногу надо куда-то поставить: он не может оставить её в воздухе. Здесь Карасёва вызывают, а когда Мозес подпрыгивает — нет. Тут не было пенальти — 300%. То, как Мозес подпрыгивал, — это клоунада. Опять судейство, опять «Спартак». Для меня это цирк. Судью на VAR в дерби надо пожизненно дисквалифицировать, чтобы его больше отродясь не было ни на VAR, ни на поле — нигде.
С отменёнными голами в первом тайме ситуация сложнее: у нас нет полуавтоматической системы определения офсайда, как в Лиге чемпионов. Но моменты с пенальти и удалениями — фантастика. Когда в дерби идёт борьба за второе и третье места и судейские ошибки решают вопросы, зачем вообще тогда футболистам выходить на поле?» — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 22 мая 2023
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