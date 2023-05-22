Виталий Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи — это невыносимо

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о вчерашнем матче между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) в контексте работы судей.

«После матча «Спартак» — ЦСКА осталось куча вопросов к судейству. Всё было хорошо до обоюдного удаления: был равный матч двух хороших команд, как и было много эмоций. С удалением Соболева всё понятно, но за что удалили Рошу? Очевидно, что он не показывал жест боковому судье или Соболеву. Он просто цитировал то, что показал ему нападающий «Спартака». Это понятно любому дураку, который смотрел игру. А Карасёв берёт и удаляет обоих — это ни в какие ворота не лезет. Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы — это цирк просто. «Спартак» постоянно тянут судьи — это невыносимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.