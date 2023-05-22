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Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после обоюдного удаления в дерби

Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после обоюдного удаления в дерби
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша были приглашены на ближайшее заседание комитета после обоюдного удаления в дерби (2:1).

«Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что оба футболиста получили красные карточки за демонстрацию оскорбительных жестов. Разница между удалениями в том, что Соболев демонстрировал свой жест сопернику, а Роша — трибунам и ассистенту судьи.

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