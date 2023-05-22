Шуманский: думал, что Кокорин будет в небесах летать, но он человек с большой буквы

Нападающий кипрского «Ариса» Артём Шуманский рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде форвардом Александром Кокориным, назвав его человеком с большой буквы.

«Он меня очень тепло принял. Каждый день мы с ним куда-то ходим, в рестораны, просто прогуляться. Он классный парень. У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу. В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP — это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы.

Действует ли он как свободный художник во время игры? Нет, ему нельзя делать всё что угодно. Но он просто делает больше других, много пробегает километров. Это показывают датчики. То, что он находится везде, это всё видно. Такой объём работы от него не ожидал. Но он доказывает, лидер команды», — приводит слова Шуманского «РБ Спорт».