«Наполи» объявит об уходе Спаллетти с поста главного тренера после последнего матча сезона

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончании текущего сезона Серии A. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Наполи» официально объявит об уходе Спаллетти с поста главного тренера после заключительного матча в сезоне, который пройдёт 4 июня. Неаполитанцам предстоит сыграть с «Вероной» и «Сампдорией».
Ранее в СМИ появилась информация, что Спаллетти захотел покинуть «Наполи» после недопонимания с владельцем команды Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский специалист косвенно подтвердил свой уход по окончании текущего сезона.
При Спаллетти «Наполи» выиграл свой первый за 33 года чемпионский титул в Италии, досрочно оформив чемпионство в нынешнем сезоне.
Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»
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