Лучано Спаллетти выступил с заявлением по поводу слухов об уходе из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о возможном уходе с занимаемой должности.

«Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда ты работаешь с утра до ночи, некоторые дела имеют свойство созревать в твоей голове. Если вы не уверены, что можете отдать всё, что заслуживают эти люди, то правильно подумать. Вы всё обдумываете, делаете вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Сообщалось, что у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем клуба. Ранее контракт со Спаллетти автоматически был продлён до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

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