«Карасёв отработал безобразно». Канчельскис — о судействе в дерби «Спартак» — ЦСКА

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

«Игра «Спартак» — ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.

Судейство Карасёва? Роша просто показал, что сделал Соболев, — за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать. Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять — ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору. Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасёв отработал безобразно. Особенно во втором тайме», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.