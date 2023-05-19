Хулиан Альварес или Лаутаро Мартинес примкнëт к элитной компании. А кто там ещё?

Форвард «Сити» или «Интера» войдёт в историю. Лишь 9 звёзд брали ЛЧ и ЧМ в один сезон

Победы в Лиге чемпионов и на чемпионате мира – две главные мечты для любого футболиста. В нынешнем сезоне либо Хулиан Альварес из «Манчестер Сити», либо Лаутаро Мартинес из «Интера» реализует сразу обе. Эти нападающие выиграли в декабре ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, причём конкурируя друг с другом за место в основе, а в июне сразятся в финале ЛЧ. Кому-то из них повезёт взять за год два трофея, к которым многие их коллеги не смогут даже приблизиться за всю карьеру.

Впрочем, Альварес или Мартинес будет всё же не первым игроком, выдавшим «идеальный дубль» за сезон. В истории футбола таких героев – девять человек. Но ни одного аргентинца, представителя «Интера» или «Манчестер Сити» пока не было. Вот эти люди.

Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Ханс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер, Ули Хёнесс, Герд Мюллер

Команды: «Бавария» и сборная ФРГ

Сезон: 1973/1974

В 1974 году сразу шестеро немецких футболистов сделали невозможное: выиграли Кубок чемпионов и чемпионат мира в течение двух месяцев. Сначала голкипер Майер, защитники Беккенбауэр, Шварценбек, Брайтнер, полузащитник Хёнесс и нападающий Герд Мюллер стали победителями еврокубка в составе «Баварии».

«Бавария» в 1974 году Фото: dpa/Getty Images

Путь к трофею получился непростым для мюнхенцев. Они едва не вылетели уже в первом раунде – одолели шведский «Отвидаберг» только в серии пенальти. Во втором раунде были сумасшедшие зарубы с «Динамо» из Дрездена – 4:3 дома и 3:3 в гостях. В четвертьфинале «Бавария» более уверенно расправилась с болгарским ЦСКА, а в полуфинале прошла венгерский «Уйпешт» за счёт крупной победы дома в ответном матче. Финал с «Атлетико» в Брюсселе вообще потребовалось переигрывать, так как команды сыграли вничью – 1:1. Более того, «Баварию» спас от поражения своим голом на 120-й минуте Шварценбек. Настоящим триумфом мюнхенев стал второй матч, в котором они разгромили «Атлетико» со счётом 4:0 благодаря дублям Хёнесса и Мюллера.

ЧМ-1974 состоялся в ФРГ, что упрощало задачу. На первом этапе хозяева выиграли группу с ГДР, Чили и Австралией, а на втором стали победителями квартета с Польшей, Швецией и Югославией. Финал с Нидерландами в Мюнхене начался неудачно: «оранжевые» забили уже на второй минуте с пенальти. Однако ещё до перерыва голы Брайтнера (тоже с 11-метрового) и Мюллера помогли немцам выйти вперёд. Матч так и завершился со счётом 2:1.

Сборная ФРГ в 1974 году Фото: Heinz Wieseler/Getty Images

Беккенбауэр был капитаном и «Баварии», и сборной ФРГ. Его признали футболистом года в стране. Тем не менее в 1974-м он проиграл борьбу за «Золотой мяч» Йохану Круиффу. Мюллер же стал лучшим бомбардиром Кубка чемпионов с восемью голами.

Кристиан Карамбё

Команды: «Реал» и сборная Франции

Сезон: 1997/1998

Карамбё родился в Новой Каледонии, выступал за сборную Франции, а лучшие годы карьеры пережил в Мадриде. В 1998 году полузащитник выиграл сначала Лигу чемпионов в составе «Реала», а потом чемпионат мира с «трёхцветными».

Кристиан Карамбё Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Сезон-1997/1998 был первым для Карамбё в Мадриде. Точнее, вторая часть сезона, поскольку его купили у «Сампдории» в январе 1998-го. Кристиан выходил в основе во всех матчах плей-офф ЛЧ, причём в первых трёх (в обоих четвертьфиналах с «Байером» и в полуфинале с дортмундской «Боруссией») забил по голу! В финале с «Ювентусом», который «Реал» выиграл со счётом 1:0, Карамбё тоже отыграл 90 минут.

Через месяц полузащитник выступал уже на домашнем для французов ЧМ-1998. При этом до четвертьфинала Карамбё был запасным в сборной, а в полуфинале его заменили уже на 30-й минуте из-за повреждения. Тем не менее в финале с Бразилией (3:0) Кристиан сыграл почти час. Что касается индивидуальных наград, то по итогам 1998-го его признали… футболистом года в Океании.

Роберто Карлос

Команды: «Реал» и сборная Бразилии

Сезон: 2001/2002

За девять лет до того, как оказаться в России, Роберто Карлос провёл уникальный сезон, в котором выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Самый ценный клубный трофей покорился ему в составе «Реала» в мае 2002-го, а ещё через полтора месяца сборная Бразилии сделала то, что не смогла четырьмя годами ранее на ЧМ во Франции.

Роберто Карлос Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Роберто Карлосу было около 30, он находился на пике карьеры. В Лиге чемпионов «Реал» на первом этапе выиграл группу с «Ромой», «Локомотивом» и «Андерлехтом» (к слову, бразилец забил железнодорожникам в Мадриде), на втором – с «Панатинаикосом», «Спартой» и «Порту». В четвертьфинале «сливочные» выбили «Баварию», а в полуфинале — своего самого принципиального соперника «Барселону». В финале с «Байером» (2:1) Роберто Карлос сделал очень много для победы: поучаствовал в обеих голевых атаках.

На ЧМ-2002 Бразилия с Роберто Карлосом в основе выиграла группу с Турцией, Коста-Рикой и Китаем, а потом выбила в плей-офф Бельгию, Англию и Турцию. В финале в Иокогаме бразильцы одолели Германию – 2:0. Левый защитник «Реала» провёл весь матч.

В 2002 году Роберто Карлос едва не выиграл «Золотой мяч». Финишировал вторым, немного отстав в голосовании от Роналдо.

Рафаэль Варан

Команды: «Реал» и сборная Франции

Сезон: 2017/2018

Пять лет назад в России Варан осуществил мечту: «положил» золотые медали чемпиона мира в кубок Лиги чемпионов, который выиграл месяцем ранее в составе «Реала». Но победа со сборной Франции в «Лужниках» наверняка была дороже для центрального защитника. Ведь ЛЧ с Мадридом он до 2018-го выигрывал уже трижды.

В Лиге чемпионов того сезона «Реал» сначала финишировал лишь вторым в квартете с «Тоттенхэмом», дортмундской «Боруссией» и АПОЭЛом. Варан пропустил матч в Лондоне – единственный, который его команда проиграла на групповом этапе. Но в плей-офф «Реал» проходил всех: «ПСЖ» — в 1/8 финала, «Ювентус» — в четвертьфинале, «Баварию» — в полуфинале. А в финале «сливочные» с Вараном в основе переиграли «Ливерпуль» — 3:1.

Рафаэль Варан Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Вскоре Варан уже выступал на ЧМ в России. Провёл все матчи – с первой до последней минуты. Более того, забил победный гол Уругваю в четвертьфинале. Если вы подзабыли путь французов, напомним, что в группе они обошли Данию, Перу и Австралию. В 1/8 финала победили в сумасшедшем матче Аргентину — 4:3, потом расправились с Уругваем — 2:0, а в полуфинале с Бельгией — 1:0. В финале в «Лужниках» команда Дидье Дешама превзошла хорватов – 4:2.

В 2018-м Варан попал в символическую сборную и в Лиге чемпионов по версии УЕФА, и на чемпионате мира по версии ФИФА. Однако кандидатом на получение «Золотого мяча» его не считали.