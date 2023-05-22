Тренер «Ариса» — о титуле: мы объединились ради общей цели, думаю, мы это заслужили

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал досрочное завоевание чемпионского титула на Кипре.
«Первые ощущения? Радость, гордость за то, что мы сумели сделать за короткий срок. Ребята фантастически выложились с первого дня. Верили в то, что мы делаем. Было одно наслаждение с ними работать. Думаю, мы заслужили это.
Что изменили после серии неудач? Если честно, мы ничего не меняли. Это нормальный процесс. Не может всё плавно идти. У всех команд так, за исключением «Манчестер Сити», и то у них в начале сезона тоже были проблемы. Главное — верить в то, что делаешь, и мы это делали. Со временем всё становилось лучше и лучше. Думаю, мы это заслужили.
Русский менталитет? Ну, проявляется, наверное, в том плане, что мы на одном языке разговариваем. Но я думаю, что самая главная заслуга владельца и сотрудников — то, что мы объединились ради общей цели. Всё было сделано очень профессионально», – цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
Напомним, «Арис» из Лимасола досрочно завоевал чемпионский титул на Кипре, впервые в своей истории выиграв золото. Таким образом, клуб, цвета которого на правах аренды защищает российский нападающий Александр Кокорин, в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов. «Арис» стал недосягаем для конкурентов после того, как 21 мая АПОЭЛ на выезде уступил «Аполлону» (2:3).
- 22 мая 2023
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