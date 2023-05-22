Оздоев рассказал, как зимой 2022 года сорвался его трансфер в «Лилль»

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что в феврале 2022 года мог перейти в чемпионат Франции. Трансфер Оздоева запрашивал «Лилль», но планы сорвало начало специальной военной операции.

«Решение уехать было связано с тем, что в начале февраля я получил приглашение от французской команды «Лилль». На тот момент они были действующими чемпионами страны, выступали в Лиге чемпионов. Мне это было интересно. Я сказал своему агенту, что если есть конкретика – давайте, почему нет. На следующий день мы в формате видеоконференции пообщались со спортивным директором «Лилля» и договорились о личной встрече моего представителя с клубом во Франции. После этой встречи президент «Лилля» и спортивный директор клуба позвонили и сказали, что сделают официальный запрос. Через пару дней прислали условия контракта, бонусы. Я сразу всё подтвердил.

Встреча для подписания предварительного контракта была назначена в Испании после ответной игры с «Бетисом» (0:0, «Зенит» вылетел из Лиги Европы, Оздоев остался в запасе – Прим. «Чемпионата»)… И вот 22 или 24 февраля всё это сошло на нет. Политическая ситуация вокруг России и Украины повлияла на ход переговоров. Что мне сказали? Сказали: Магомед, извини, надо подождать, посмотреть, как всё будет складываться… Разочарование? Нет, я нормально отношусь к таким моментам», — сказал Оздоев в видео на YouTube-канале Nobel.

30-летний Оздоев играет за «Фатих» первый сезон. До этого полузащитник долгое время выступал за санкт-петербургский «Зенит». За «Фатих» в текущем сезоне Оздоев сыграл 30 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан ещё на один сезон.