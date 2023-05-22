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Каррера: Промес и Малком — сильные футболисты, они разные, но оба сильные

Каррера: Промес и Малком — сильные футболисты, они разные, но оба сильные
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего красно-белых Квинси Промеса и форварда «Зенита» Малкома.

«Промес не смог заиграть в Европе — получилось бы у него в Италии? Я считаю, что он мог бы хорошо играть в итальянском клубе, но всё зависит от команды, в которой он бы выступал.

Кто сильнее — Малком или Промес? Они оба — сильные футболисты. Разные, но оба сильные», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

31-летний Промес провёл 25 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе «Спартака», забил 20 голов и стал автором семи голевых передач. 26-летний Малком принял участие в 27 матчах в футболке петербургского клуба в РПЛ и отметился 23 голами и семью результативными передачами.

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