Оздоев: Дзюба плохо изучил структуру «Аданы». В «Фатих Карагюмрюк» он забил бы 20 голов

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL высказался о возможных причинах неудачного выступления форварда Артёма Дзюбы в составе «Адана Демирспор».

«Я бы не сказал, что Артём провалился в «Адане». Его ошибка была в том, что он плохо изучил структуру клуба. Перед тем, как перейти в «Фатих», я изучал, как играет эта команда, какой футбол исповедует. В нашем клубе Артём смог бы забить 20 голов, потому что у нас нацеленность на нападающего, мы играем на нападающего.

А в «Адане» так не играют. Они играют на крайних полузащитников. В их команде хавбеки забивают больше, чем форварды. Это была не команда Дзюбы», — сказал Оздоев.

Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах за 2,5 месяца. В них 34-летний футболист отличился лишь один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл девять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.