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В «Родине» заявили, что клуб получил лицензию для выступления в РПЛ

В «Родине» заявили, что клуб получил лицензию для выступления в РПЛ
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Пресс-атташе «Родины» Артём Лисовский сообщил, что клуб успешно завершил процесс лицензирования в комитете РФС и получил право выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Клуб получил лицензию РФС-1 для выступления в РПЛ», — сказал Лисовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Родина» занимает пятое место в таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 32 матчах. Команда получает лицензию РФС-1, поскольку претендует на участие в стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге.

Право на участие в стыковых матчах согласно текущему регламенту РФС могут получить команды, которые займут места с третьего по шестое по итогам сезона в Первой лиге. При этом приоритет у третьей и четвёртой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

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