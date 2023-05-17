Стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей

Четыре клуба из верхней части таблицы Первой лиги, которые претендуют на стыковые матчи, получат лицензию РФС-1, дающую право выступать в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Лицензию РФС-1 с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал». Соответственно, именно эти клубы поспорят между собой за право участия в стыковых матчах.
«Алания» и «Динамо» Махачкала лицензию РФС-1 не получат. Право на участие в стыковых матчах, согласно текущему регламенту РФС, могут получить команды, которые займут с третьего по шестое место по итогам сезона в Первой лиге. При этом приоритет у третьей и четвёртой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.
На первом месте турнирной таблицы Первой лиги располагается «Балтика», вторую строчку занимает «Рубин», а тройку замыкает «Алания».
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