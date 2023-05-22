Орлов: Кокорин – молодец, укрепил свой авторитет

Комментатор Геннадий Орлов высказался о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине, который был признан лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023 и помог своей команде досрочно стать чемпионом.

«Читал, что Кокорина возвращают в Италию. Начали говорить, что, может быть, его в Россию вернуть. Но он, кажется, не хочет в Россию, хочет играть в Европе. Пожелаем успехов Александру, чтобы у него получилось и он заиграл в Италии. Он будет решать, где ему дальше выступать. Кокорин – молодец, провёл хороший сезон, укрепил свой авторитет. Это очень хорошо с точки зрения спортсмена», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

32-летний Кокорин забил 13 голов в 28 матчах текущего сезона чемпионата Кипра. Напомним, что права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».