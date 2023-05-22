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«Фатих Карагюмрюк» разгромно проиграл «Трабзонспору», Оздоев провёл на поле все 90 минут

Завершился матч 35-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» на своём поле принимал «Фатих Карагюмрюк». Игра проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

К исходу первой четверти часа команды обменялись голами. На точный удар Марка Бартры результативно ответил Мбайе Дьян, которому ассистировал Саба Лобжанидзе. Автогол Баттуханп Шена на 20-й минуте позволил хозяевам снова повести в счёте, и дальше забивали только игроки «Трабзонспора», точнее игрок – Трезеге оформил дубль, отличившись на 35-й и 51-й минутах.

Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Трабзонспор» занимает шестое место в таблице чемпионата Турции, набрав 51 очков в 33 матчах. «Фатих Карагюмрюк» остался на девятой строчке, в активе команды Андреа Пирло 44 очка. Лидирует в Суперлиге «Галатасарай» (79).