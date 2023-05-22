Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фатих Карагюмрюк» разгромно проиграл «Трабзонспору», Оздоев провёл на поле все 90 минут

«Фатих Карагюмрюк» разгромно проиграл «Трабзонспору», Оздоев провёл на поле все 90 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 35-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» на своём поле принимал «Фатих Карагюмрюк». Игра проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

К исходу первой четверти часа команды обменялись голами. На точный удар Марка Бартры результативно ответил Мбайе Дьян, которому ассистировал Саба Лобжанидзе. Автогол Баттуханп Шена на 20-й минуте позволил хозяевам снова повести в счёте, и дальше забивали только игроки «Трабзонспора», точнее игрок – Трезеге оформил дубль, отличившись на 35-й и 51-й минутах.

Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Трабзонспор» занимает шестое место в таблице чемпионата Турции, набрав 51 очков в 33 матчах. «Фатих Карагюмрюк» остался на девятой строчке, в активе команды Андреа Пирло 44 очка. Лидирует в Суперлиге «Галатасарай» (79).

Материалы по теме
Оздоев: Роналду не повышает уровень футбола в Саудовской Аравии, он двигает имидж
Турция - Суперлига. 35-й тур
22 мая 2023, понедельник. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 1
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
1:0 Бартра – 8'   1:1 Дьян – 14'   2:1 Шен – 20'   3:1 Трезеге – 35'   4:1 Трезеге – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023