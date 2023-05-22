Орлов – о Слуцком: на Первом канале не материшься, а что в YouTube? Смотрят дети, женщины

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о бывшем тренере ЦСКА и «Рубина» Леониде Слуцком.

«У тренера должно быть два таланта. На первом месте – талант педагога, ведь он же с детьми работает. Даже если у него не получится сделать футболиста высокого класса, но должен быть человек, не похожий на Соболева. Если ты ведёшь репортаж на Первом канале, то не материшься. А что это вдруг [в YouTube]? Тебя смотрят дети, женщины. В футболе есть правило: за мат выгоняют с поля. Надо с этого начинать. В советском футболе это было недопустимо, никогда у нас не матерились тренеры.

Закончилась ли карьера Слуцкого? Ну, думаю… В ЦСКА он работал в очень сильной команде, полученной от Газзаева, и у него был очень сильный президент Гинер. Затем он пошёл в сборную на чемпионат Европы – 2016 и провалился полностью. Поехал в Англию – провалился, потом в Нидерланды – провалился. Пришёл в «Рубин», и ему там дали зарплату, как будто он европейский тренер. В «Рубине» ему сказали: «Ну давай, сделай всё». И он ничего не смог сделать. Вот в чём весь ужас. Значит, в нём надломилось что-то тренерское», – сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

Напомним, «Рубин» под руководством Слуцкого в прошлом сезоне вылетал в ФНЛ. С тех пор 52-летний тренер находится без работы.