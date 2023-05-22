Орлов – об удалении Роши: конечно, это казус. Улыбка, но горькая

Футбольный эксперт Геннадий Орлов оценил скандальное удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура, в котором армейцы на выезде уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
«Роша повторил жест Соболева. Он, видимо, не понимал. Хотел сказать, что за этот жест надо удалить соперника, а слов таких он не знает. Конечно, это казус. Улыбка, но горькая. Это же наш футбол, реклама российского футбола. Я уже говорил про шоу Слуцкого с Дзюбой, которые там матерятся. Это плохая реклама российского футбола», – сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».
Напомним, Соболев был удалён за оскорбительный жест в адрес соперника — он приложил руку к паху, стоя напротив упавшего Роши. Позже бразильский игрок армейцев повторил этот жест, обращаясь к судьям. В итоге оба футболиста были удалены главным арбитром матча Сергеем Карасёвым.
- 22 мая 2023
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