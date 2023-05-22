Геннадий Орлов: «Зениту» надо менять двух центральных защитников. Правый – под вопросом

Футбольный эксперт Геннадий Орлов выразил мнение по поводу проблемных позиций «Зенита», которые необходимо усилить в летнее трансферное окно. По мнению бывшего футболиста петербуржской команды, сине-бело-голубые нуждаются в подписании центральных защитников.

«Зениту» надо менять пару центральных защитников, и правый защитник тоже под вопросом. Караваев не стал в этом сезоне играть лучше, чем в прошлом. Адамов и Сутормин? Где они? Они что, лучше, чем Караваев? Не лучше. А Караваев в ответственных матчах допускает ошибки. Он делает передачи, и от него мяч летит, как булыжник. Вместо подрезочки как даст с правой ноги! Бывает, попадает в ногу партнёра. Ему надо работать над собой», – сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

Ранее Орлов высказался о бывшем тренере ЦСКА и «Рубина» Леониде Слуцком.