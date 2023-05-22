Фонд Пеле поддержал Винисиуса, который подвергся расистским оскорблениям в Испании

Фонд легендарного бразильского футболиста Пеле выступил в поддержку нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча чемпионата Испании.
«Пеле всегда восхищался Винисиусом за его жизнерадостность и талант. Когда у них была возможность поговорить, Король ценил привязанность и уважение, которые они испытывали друг к другу. В этот день мы абсолютно уверены, что Эдсон попросил бы нас написать этот пост, поэтому мы это сделаем.
Винисиус, фонд Пеле поддерживает вас и восхищается вашим мужеством. Продолжайте активно выступать и никогда не переставайте улыбаться перед лицом невзгод. Расизму больше нет места в спорте, который мы так любим», – пост с таким содержанием опубликован в официальном «твиттере» организации.
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