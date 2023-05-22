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Оздоев: я думаю, мне подходил бы тот футбол, который показывает «Лацио»

Оздоев: я думаю, мне подходил бы тот футбол, который показывает «Лацио»
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL предположил, что стиль игры итальянского «Лацио» подошёл бы для него.

«Я думаю, мне подходила бы игра «Лацио», тот футбол, который они показывают. Мы играли с этой командой («Зенит» провёл два матча с «Лацио» в Лиге чемпионов осенью 2020 года. – Прим. «Чемпионата»). Мы играли в Лиге чемпионов и против «Боруссии». Я не скажу, что это какой-то фантастический уровень, что мы не можем играть там.

Мы играли и с «Ювентусом», и с «Челси»… Это не такой фантастический уровень, как говорят. Фантастический уровень там, где тебя рылом будут возить, – это «Манчестер Сити», – сказал Оздоев.

В текущем сезоне на счету российского хавбека 36 матчей за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.

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