Оздоев: я думаю, мне подходил бы тот футбол, который показывает «Лацио»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев в видео на YouTube-канале NOBEL предположил, что стиль игры итальянского «Лацио» подошёл бы для него.
«Я думаю, мне подходила бы игра «Лацио», тот футбол, который они показывают. Мы играли с этой командой («Зенит» провёл два матча с «Лацио» в Лиге чемпионов осенью 2020 года. – Прим. «Чемпионата»). Мы играли в Лиге чемпионов и против «Боруссии». Я не скажу, что это какой-то фантастический уровень, что мы не можем играть там.
Мы играли и с «Ювентусом», и с «Челси»… Это не такой фантастический уровень, как говорят. Фантастический уровень там, где тебя рылом будут возить, – это «Манчестер Сити», – сказал Оздоев.
В текущем сезоне на счету российского хавбека 36 матчей за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.
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