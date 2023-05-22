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Марко Трабукки: возвращение Спаллетти в РПЛ абсолютно нереально

Марко Трабукки: возвращение Спаллетти в РПЛ абсолютно нереально
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Известный итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал возможный уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи» по окончании нынешнего сезона.

«Я не удивлён, потому что общался с Лучано месяца полтора назад. Это был конфиденциальный разговор, я не имею права ничего разглашать на эту тему. По поводу возможного ухода Спаллетти, который удивил всю Италию, я вам могу сказать только то, что удивился этому не на нынешней неделе, а полтора месяца назад.

Сложности с поиском новой команды в Серии А у него могут возникнуть только из-за контракта с «Наполи», который действует ещё один год.

Слухи о том, что Спаллетти может вернуться в РПЛ? Это абсолютно нереально. Ему будет неинтересно работать в России без еврокубков. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ», — приводит слова Трабукки «РБ Спорт».

Напомним, 64-летний специалист уже работал с клубом из чемпионата России. Итальянец возглавлял питерский «Зенит» на протяжении пяти лет (с 2009 по 2014 год). Под его руководством команда два раза стала чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Спаллетти, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона, хотя привёл команду к первому за 33 года чемпионскому титулу, и вывел её в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итальянский клуб уже подыскал потенциальную замену для своего наставника.

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