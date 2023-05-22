Марко Трабукки: возвращение Спаллетти в РПЛ абсолютно нереально

Известный итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал возможный уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи» по окончании нынешнего сезона.
«Я не удивлён, потому что общался с Лучано месяца полтора назад. Это был конфиденциальный разговор, я не имею права ничего разглашать на эту тему. По поводу возможного ухода Спаллетти, который удивил всю Италию, я вам могу сказать только то, что удивился этому не на нынешней неделе, а полтора месяца назад.
Сложности с поиском новой команды в Серии А у него могут возникнуть только из-за контракта с «Наполи», который действует ещё один год.
Слухи о том, что Спаллетти может вернуться в РПЛ? Это абсолютно нереально. Ему будет неинтересно работать в России без еврокубков. Он заслуживает чемпионат поинтереснее, чем РПЛ», — приводит слова Трабукки «РБ Спорт».
Напомним, 64-летний специалист уже работал с клубом из чемпионата России. Итальянец возглавлял питерский «Зенит» на протяжении пяти лет (с 2009 по 2014 год). Под его руководством команда два раза стала чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Спаллетти, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона, хотя привёл команду к первому за 33 года чемпионскому титулу, и вывел её в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итальянский клуб уже подыскал потенциальную замену для своего наставника.
- 23 мая 2023
-
00:07
-
00:03
- 22 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:13
-
22:12
-
22:08
-
22:05
-
21:57
-
21:56
-
21:43
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
21:23