«Эмполи» уверенно переиграл «Ювентус» дома, Капуто оформил дубль

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на своём поле принимал «Ювентус». Игра проходила в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Открыл счёт на 18-й минуте Франческо Капуто, реализовавший пенальти. Спустя три минуты Себастьяно Луперто удвоил преимущество хозяев, а сразу после перерыва Капуто оформил дубль, забив уже с игры. Ассистировал нападающему «Эмполи» Жан-Даниэль Акпа Акпро. Лишь за четыре минуты до конца основного времени Федерико Кьезе удалось размочить счёт с передачи Адриена Рабьо, но последнее слово осталось за командой Паоло Дзанетти. Точку в игре поставил Роберто Пикколи.
«Эмполи» поднялся на 14-е место в таблице, набрав 42 очка в 36 матчах. «Ювентус», который до начала матча был оштрафован на 10 очков, расположился на седьмой строчке, в его активе 59 очков.
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