«Пари НН» — «Сочи»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле переиграл «Сочи» со счётом 4:0.
На 51-й минуте защитник Виктор Александров открыл счёт. На 62-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Рыбчинский, на 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до крупного, а в компенсированное время Никита Каккоев установил итоговый счёт.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.
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