Винисиуса могут дисквалифицировать до конца сезона за удар в лицо игрока «Валенсии»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован до конца сезона.
Как сообщает AS, главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа отметил эпизод в судейском протоколе как «удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока». Согласно статье 130.2 дисциплинарного кодекса, это влечёт за собой дисквалификацию на срок от 1 до 3 матчей – это значит, что Винисиус может больше не сыграть в Ла Лиге в этом сезоне.
Еcли бы действия Винисиуса были расценены как акт агрессии, согласно статье 103, дисквалификация составила бы от 4 до 12 матчей. Кроме того, жест вингера «Реала» в адрес болельщиков «Валенсии» о возможном вылете в Сегунду не был внесён в протокол, что также поможет смягчить наказание.
Бразильский нападающий «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор был удалён с поля в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией (0:1). Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для игрока.
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