Терёхин: дайте Соболеву игр 10 дисквалификации, в 90-е за такое ему бы сразу дали в пятак

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева во время матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Когда мы играли в 90-е, такое было невозможно, все друг друга уважали. А если бы кто-то так показал, то ему сразу дали бы в пятак. До чего докатились! Какие могут быть Соболеву оправдания? Кто-то говорит: его провоцировали. А раньше не провоцировали? Толкались, пихались, но до такого не доходило. Дайте ему игр 10 дисквалификации! Тренерам дают за брошенные бутылки, Карпину за какие-то разговоры, а тут потеря человеческого облика на глазах всей страны», — приводит слова Терёхина Metaratings.
Напомним, во время матча с ЦСКА Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал неприличный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста были удалены с поля.
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