Вячеслав Колосков: поправка ФИФА поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о новом решении ФИФА по приостановке контрактов легионеров.

«Начнём с того, что многие легионеры остались бы играть в России, если бы на них не давили. Те иностранцы ушли под давлением. Сейчас российские клубы с помощью агентов подписывают футболистов из Южной Америки, и эти игроки не воспользовались правом приостановки контрактов. Не читал досконально правило ФИФА, но если действительно игроки, которые заключили контракты после 7 марта 2022 года не имеют право приостанавливать соглашения, тогда это очень хорошее решение. Поправка поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.