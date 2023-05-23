Смородская: у нас футболисты не семи пядей во лбу, многие из-за этого погубили карьеры
Поделиться
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о российских футболистах после скандальной ситуации с участием Александра Соболева в матче «Спартак» — ЦСКА.
«Предполагать, что происходит в голове у Соболева — неблагодарное дело. Откуда мне знать, о чём он думает? У нас вообще футболисты не семи пядей во лбу. Многие из-за этого погубили свою карьеру. Взять того же Кокорина. На футбольном поле надо играть в первую очередь головой, а потом уже другими частями тела», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. На гол Хесуса Медины клуб ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
05:57
-
05:44
-
05:43
-
05:37
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
04:20
-
04:16
-
04:06
-
04:00
-
03:56
-
03:48
-
03:39
-
03:14
-
03:03
-
02:53
-
02:40
-
02:28
-
02:20
-
02:10
-
01:58
-
01:39
-
01:30
-
01:15
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:22
Партнерский контент