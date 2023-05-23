Смородская: у нас футболисты не семи пядей во лбу, многие из-за этого погубили карьеры

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о российских футболистах после скандальной ситуации с участием Александра Соболева в матче «Спартак» — ЦСКА.

«Предполагать, что происходит в голове у Соболева — неблагодарное дело. Откуда мне знать, о чём он думает? У нас вообще футболисты не семи пядей во лбу. Многие из-за этого погубили свою карьеру. Взять того же Кокорина. На футбольном поле надо играть в первую очередь головой, а потом уже другими частями тела», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. На гол Хесуса Медины клуб ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.