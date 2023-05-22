Что случилось за 10 минут до удалений — показываем раскадровку. Как же жаль, что тогда Карасёв не показал игрокам жёлтые карточки!

Кажется, Соболев показал неприличный жест дважды. Никто не заметил, с чего всё началось

Обоюдное удаление Александра Соболева и Виллиана Роши — самый обсуждаемый момент в дерби. Телеграм-канал «Мутко против» обратил внимание, что нападающий «Спартака» показал жест, очень похожий на тот самый неприличный, дважды. Первый раз — за 10 минут до удаления.

С чего всё началось? 55-я минута. Александр Селихов выносит мяч от своих ворот к штрафной площади Игоря Акинфеева. Роша рукой показывает голкиперу, чтобы тот выходил из ворот. Бразилец при этом следит за Соболевым, который мчится вперёд. Когда становится понятно, что спартаковец не успевает, он толкает Рошу в спину.

Соболев толкает Рошу Фото: Скрин трансляции

Бразилец в ответ толкает Соболева, который красиво падает на газон.

Роша отвечает Соболеву Фото: Скрин трансляции

Судья Сергей Карасёв останавливает матч и проводит разъяснительную беседу с игроками. Абаскаль мечется на бровке и требует арбитра наградить Рошу жёлтой карточкой. Пока Карасёв беседует с футболистами, Роша улыбается, а Соболев очень эмоционален. После этого Карасёв возобновляет матч, Акинфеев готовится к свободному удару.

Карасёв беседует с Рошей и Соболевым

Конфликт Роши и Соболева разгорается с новой силой. Этот момент не попал в трансляцию, поскольку нам показывали Абаскаля у кромки поля. По тем техническим кадрам, что оказались в нашем распоряжении (это не ТВ-трансляция), нельзя точно утверждать, что Соболев показал свой жест. Но сходство можете оценить сами.

Карасёв говорит с Рошей и Соболевым.

Соболев бежит к центральному кругу, а потом поворачивается к бразильцу.

Судя по всему, футболисты продолжают выяснять отношения. Роша разводит руками.

Очень похоже, что Александр демонстрирует тот самый неприличный жест.

Чуть позже Роша оказался на газоне после контакта с Михаилом Игнатовым. Соболев моментально побежал к бразильцу и в очень эмоциональном ключе потребовал подниматься. А ещё через пару минут конфликт достиг наивысшей точки, что привело к обоюдному удалению.

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что Карасёву следовало успокоить игроков жёлтыми карточками. В таком случае дело не дошло бы до обоюдного удаления.

«У Соболева и Роши всё началось задолго до удалений. Они тыкали друг друга весь матч. Карасёву просто стоило найти момент, когда за эти провокации надо было не втык сделать, а дать по жёлтой. Возможно, стоило показать карточки как раз на 55-й минуте. А возможно, в моменте, где Соболев первый раз показал неприличный жест. Это случилось после разговора Сергея с игроками. Раз не поняли — карточка. Так что тут помощнику и резервному стоило привлечь внимание Карасёва к эпизоду.

Будь у Роши и Соболева по жёлтой, то до обоюдного удаления бы не дошло. Мужики играли бы в футбол, а не цеплялись друг к другу, успокоились бы — с жёлтой карточкой ты действуешь аккуратнее. Соболева, возможно, Абаскаль бы вообще снял. Жаль, что Сергей упустил момент — тогда скандала можно было бы избежать».