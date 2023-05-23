«Ливерпуль» близок к заключению соглашения с Мак Аллистером — Романо
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Футбольный клуб «Ливерпуль» практически договорился по условиям соглашения с 24-летним полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клуб близок к полной договорённости с игроком и ждёт окончательных деталей.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер аргентинского игрока станет одним из самых дорогих в истории мерсисайдского клуба.
В текущем сезоне Алексис Мак Аллистер провёл 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.
Зимой полузащитник помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре. Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.
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