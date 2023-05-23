Источник: правительство Камеруна запретило национальной команде играть с Россией

Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с национальной командой России, который мог пройти в июне. Правительство африканской страны запретило национальной команде играть со сборной России. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Ранее планировалось, что Россия и Камерун встретятся 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Россия и Камерун уже дважды играли друг с другом. В 1994 году россияне разгромили африканцев на чемпионате мира — 6:1, а товарищеская встреча 2011 года завершилась вничью — 1:1.

Национальная команда Камеруна принимала участие на чемпионате мира — 2022. Африканцы заняли третье место в группе G, где соперниками были команды Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.