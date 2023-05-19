В РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении игры сборной России на территории страны
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация ведёт переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне на территории страны. Функционер заявил, что об игре будет объявлено, когда будут подписаны документы.
«Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России», — приводит слова Дюкова ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия может сыграть со сборной Камеруна в Москве 15 июня. Таким образом, этот матч может стать уже вторым за год на территории страны. В марте сборная России сыграла в Санкт-Петербурге с Ираком (2:0).
Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию, наложенную ФИФА и УЕФА на участие в официальных матчах.
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