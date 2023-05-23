Валерий Непомнящий: сильно удивил запрет Камеруна на матч со сборной России — очень жаль

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что его удивило решение сборной Камеруна отказаться от товарищеского матча с национальной командой России. Ранее появилась информация, что правительство африканской страны запретило национальной команде играть со сборной России.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник. Значит, не договорились.

Тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение. Разные люди есть, и в Камеруне тоже», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.