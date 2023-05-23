Источник: РФС планирует провести два товарищеских матча с участием сборной в июне

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести два товарищеских матча с участием национальной команды в июне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идёт о датах 15 и 20 июня, при этом матчи, если удастся договориться с соперниками, пройдут на арене, где проводит домашние встречи ЦСКА. На сегодняшний день, впрочем, нет ясности по соперникам.

Напомним, сборную России приглашали на турнир ЦАФА, который пройдёт с 9 по 21 июня в Ташкенте, столице Узбекистана, и Бишкеке, столице Кыргызстана. Однако было принято решение отказаться от участия.

Ранее появилась информация, что сборная Камеруна не проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Сообщалось, что правительство африканской страны запретило национальной команде играть с Россией.