Валерий Кечинов: у Камеруна замечательная сборная. Жаль, что не получится с ними сыграть

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал информацию, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России. Ранее планировалось, что Россия и Камерун встретятся 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
«Меня вообще не удивляет ничего, что сейчас происходит по отношению к России. Получится сыграть — замечательно. Если не получится, то нужно искать новых соперников, которые не побоятся и захотят с нами сыграть.
Жаль, конечно, что не получится сыграть. Всю жизнь считали, что спорт вне политики. В реальности оказалось всё по-другому. Было бы отлично сыграть такой матч, потому что у Камеруна замечательная сборная и футболисты. Мы могли бы проверить свой уровень с этой командой, но, к сожалению, такая обстановка», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 мая 2023
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