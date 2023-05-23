Шпилевский: общался с Бувачем из «Динамо», но у меня все мысли только об «Арисе»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что в следующем сезоне продолжит работу в клубе. Ранее появлялась информация, что Шпилевский может возглавить московского «Динамо». «Арис» стал чемпионом Кипра сезона-2022/2023.

«Всё прошло эмоционально, круто. Это реально большое событие. Впервые за 93 года сделать такое на Кипре, с такими большими соперниками, как АПОЭЛ, АЕК, «Аполлон», «Пафос», «Омония»… Наши ребята — просто молодцы. Это достижение полностью заслуженно.

Останусь ли я в «Арисе» на следующий сезон? Думаю, было бы глупо с моей стороны что-то предпринимать. Мы будем выступать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Так что сейчас все мои мысли только об «Арисе».

У нас было общение с Желько Бувачем (заместитель генерального директора по спорту «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему своё видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».