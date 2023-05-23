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Полузащитник «Спартака» Умяров сообщил, когда вернётся на поле после травмы

Полузащитник «Спартака» Умяров сообщил, когда вернётся на поле после травмы
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, когда вернётся в строй после перенесённой травмы плюсневой кости.

«Чувствую себя супер. Но готов буду уже к следующему сезону. Не хотим ничего форсировать, так как осталось две игры», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 22-летний полузащитник получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (5:2). Для него этот матч стал последним в текущем сезоне, больше на поле он не выходил, хотя и попадал в заявку на игру с «Зенитом» в Фонбет Кубке России в конце ноября.

Всего футболист отыграл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023, не отметившись результативными действиями.

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