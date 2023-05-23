Бышовец: у Семака есть перспектива работать в Европе, он мог бы начать с Португалии

Бывший главный тренер «Зенита» и португальского «Маритиму» Анатолий Бышовец порассуждал о перспективах Сергея Семака возглавить европейский клуб.
«Может ли Семак тренировать за границей, после того как он всего добился в России? От добра добра не ищут. Сейчас у него есть задачи, которые он решает внутри РПЛ. Это и есть перспектива создания новой команды на основе сегодняшних результатов.
Ведь в ближайшем будущем для нас европейские турниры снова откроются, и «Зенит» должен быть готов к этому моменту. У Семака есть перспектива работать в Европе. По потенциалу он подходит, но это большой вызов.
Сергей Богданович мог бы начать работать в Португалии, но всё зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», – цитирует Бышовца Metaratings.ru.
«Зенит» Сергей Семак возглавил в 2018 году. Он пять раз приводил клуб к чемпионству в Российской Премьер-Лиге, а также выиграл с командой Кубок России в сезоне-2019/2020.
- 23 мая 2023
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